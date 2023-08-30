برشلونة يتحرك للتعاقد مع بديل ديمبلي

أشار رومانو إلى أن برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إبرام تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف.

قرر فريق برشلونة الإسباني التحرك من أجل التعاقد مع بديل للفرنسي، عثمان ديمبلي، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وربطت تقارير صحفية مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، جواو فيليكس، بالانتقال إلى برشلونة بعد رحيل ديمبلي وتجديد عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "برشلونة سيتخذ خطوات جادة في صفقة فيليكس قريبا".

وأضاف رومانو "برشلونة سيفعل التحرك صوب صفقة جواو فيليكس خلال 48 ساعة".

وأشار إلى أن برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إبرام تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف.

وتابع "سيبذل النادي قصارى جهده لأن جواو يريد اللعب للبارسا، والرئيس خوان لابورتا حريص على ضمه".

وختم رومانو "سينتظر جواو برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أندية مختلفة أو السعودية إذا غادر البارسا السباق".

وكان فيليكس، قد صرح مؤخرا بأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة منذ أن كان طفلا، وهو ما تسبب له في مشاكل كبيرة مع جماهير أتلتيكو مدريد.