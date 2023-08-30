تييري هنري يتطلع لقيادة فرنسا للفوز بالذهبية في الأولمبياد

عُيّن هنري مدربا للمنتخب الفرنسي تحت 21 عاما، الأسبوع الماضي، في صفقة لمدة عامين، وسيقود أيضا فريق فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

بعد أن ساعد فرنسا على الفوز بالألقاب كمهاجم غزير الإنتاج، يرغب تييري هنري في قيادة المنتخب الفرنسي للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية التي طال انتظارها من خلال منصبه الجديد كمدرب.

تم تعيين هنري كمدرب للفريق الوطني تحت 21 عاما، الأسبوع الماضي، في صفقة لمدة عامين، وسيقود أيضا فريق فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

وكان الفريق الأوليمبي الفرنسي قد فاز آخر مرة بالذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلس، ويعتزم هنري تحقيق هذا الهدف.

وقال هنري، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إنه "مر وقت طويل منذ أن فزنا. هناك مشكلة ما. سيتعين علينا أن نحاول حلها".

وأضاف أن "الوقوف على منصة التتويج سيكون شيئا رائعا لا سيما في موطني فرنسا".

ويأمل هنري في ألا يواجه نفس المشكلات التي واجهها سلفه، سيلفان ريبول، الذي ذهب إلى أولمبياد طوكيو دون أفضل لاعبيه لأن الأندية رفضت السماح لهم بالانتقال.

ولا يتعين على الأندية السماح للاعبين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، لأن البطولة التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليست مدرجة في تقويم المباريات الدولية، وهو ما يعني أن ريبول كان عليه إجراء مجموعة من التغييرات بعد الإعلان عن تشكيلته.

وقال هنري إنه ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، يتحدثان بالفعل مع الأندية الفرنسية لتجنب فشل مماثل.

ساعد هنري فرنسا على الفوز بكأس العالم 1998، وكأس أوروبا بعد عامين، حيث أحرز 51 هدفا خلال مشواره مع المنتخب الوطني.

ويعد هنري أفضل هدافي فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي، لكن الانتقال للتدريب لم يكن سهلا على الإطلاق.

عمل هنري لفترتين كمساعد مدرب لمنتخب بلجيكا. كما تولى تدريب موناكو - حيث أقيل بعد فترة صعبة - وفريق مونتريال بالدوري الكندي. وقال إن هذه التجارب علمته أشياء كثيرة يريد مشاركتها.

وأكد هنري أنه "بعد كل هذا، أود أن أعمل مع شباب، وأنا أجيد الحديث مع الشباب".

وهدف هنري هو تأهل فرنسا لكأس الأمم الأوروبية لعام 2025 تحت أقل من 21 عاما في سلوفاكيا.

ويخوض هنري أول مباراة له الفريق أمام الدنمارك في 7 أيلول/ سبتمبر، وهي ودية، وبعدها بأربعة أيام سيواجه سلوفينيا في أول مباراة بتصفيات بطولة أوروبا لعام 2025. كما يواجه فريقه النمسا والبوسنة والهرسك وقبرص في مجموعته المؤهلة.

وأشاد ديالو بهنري باعتباره الخيار الأمثل. وقال ديالو إنه "بالنسبة للاتحاد، فهي كذلك لحظة مهمة، لأن لدينا موعدين نهائيين رئيسيين في الموسم المقبل".