محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله.. ماذا يقصد؟

قالت تقارير إن صلاح يرحب بالسماع للعروض الجديدة القادمة من اتحاد جدة، بينما يتمسك ليفربول ببقاء اللاعب المصري.

أثار نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجدل بعد نشره مقطع فيديو غامض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويأتي ذلك بعدما تلقى صلاح اهتماما من الدوري السعودي وتحديدا فريق اتحاد جدة الذي قدم عرضا بقيمة 118 مليون إسترليني (138 مليون يورو)، دون الكشف عن حجم الرسوم الثابتة والمكافآت.

وجاء في المقطع الذي نشره صلاح عبر "إنستغرام"، أن "معظم الناس يفتقدون للإرادة الحرة".

وقالت تقارير إن صلاح يرحب بالسماع للعروض الجديدة القادمة من اتحاد جدة، بينما يتمسك ليفربول ببقاء اللاعب المصري.

وسيواجه نادي ليفربول، أزمة في تعويض محمد صلاح بنجم آخر، بسبب ضيق الوقت قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا.

وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة، سيكون صلاح، أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.