قرعة دوري الأبطال: مجموعات سهلة للكبار ونارية لسان جيرمان

سيكون بايرن ميونخ بقيادة المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي أجريت في موناكو الخميس عن وقوع كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

وفيما جاءت القرعة بشكل عام متوازنة، إلا أنّ المجموعة السادسة خرقت ذلك حيث أوقعت باريس سان جيرمان وصيف بطل 2020 مع بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل المدعوم سعوديًا والعائد للمشاركة في المسابقة الأوروبية بعد غياب لـ20 عامًا.

وقال رئيس نادي دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه "إنها مجموعة صعبة للغاية، لن نخفي ذلك، ولكن مهلا، نحن نتحمل ذلك. نحن نعرف كيف نذهب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف "الأمر صعب للغاية بلا شك. إنهم ثلاثة منافسين كبار. ستكون مجموعة متقاربة للغاية".

وإضافة إلى صعوبة المجموعة، ستشهد أيضًا مواجهة بين الشقيقين الفرنسيين لوكا هيرنانديز مدافع باريس سان جيرمان وتيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي.

وشهد باريس سان جيرمان سلسلة تغييرات منذ إخفاقه الأوروبي الموسم الماضي عندما أُقصي من الدور ثمن النهائي، حيث غادره الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والبرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي، كما عيّن المدرب الإسباني لويس إنريكي لقيادته هذا الموسم. وسيقود النجم كيليان مبابي تشكيلة النادي الفرنسي هذا الموسم بعدما قرّر البقاء في صفوفه.

من جهته، قال نائب الرئيس الفخري لنادي ميلان، فرانكو باريزي "كنا نعلم أنه من خلال التواجد في التصنيف الثالث، ستكون مهمتنا معقدة".

وتابع "بالتأكيد، كان من الممكن أن نحظى بحظ أكبر، لأنها مجموعة صعبة. ستكون المنافسة صعبة، ولكن من الجيد أيضًا للنادي أن يلعب هذا النوع من المباريات. يجب ألا ننسى ما أنجزناه خلال العامين الماضيين".

وأردف "ليس من المستحيل أن نفوز بهذه المباريات. ميلان هو ميلان ولا يجب أن ننسى من هو وما حققه في الماضي. لدينا لاعبين لديهم الكثير من الخبرة الدولية".

في المقابل، سيكون بايرن ميونخ بقيادة المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

ولطالما اكتسبت مواجهات مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ أبعادًا كثيرًا، خصوصًا تلك التي جمعتهما في نهائي المسابقة عام 1999 عندما قلب نادي "الشياطين الحمر" تأخره بهدف إلى فوز 2-1 بفضل هدفي إدوارد شيرينغهام والنرويجي أولي غونار سولسكاير في الوقت بدل عن الضائع من المباراة ليتوّج باللقب.

وجاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة إلى جانب نابولي بطل إيطاليا، بالإضافة إلى سبورتينغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد إلى "تشامبيونزليغ".

ويعود آخر لقب للنادي الملكي في المسابقة الأوروبية إلى عام 2022، علمًا أنه فاز باللقب الأوروبي خمس مرات في آخر 10 أعوام.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري.

ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الأرجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت إلى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

ويعود آرسنال للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل منذ موسم 2016-17، وسيواجه إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وآيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي ضمن المجموعة الثانية.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 أيلول/ سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 كانون الأول/ ديسمبر. ويقام النهائي في 1 حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمساوي وريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، وسلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.