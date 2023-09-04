إيطاليا تصل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 25 عاما

تواجه إيطاليا الولايات المتحدة أو ليتوانيا في الدور ربع النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة مانيلا.

تأهل منتخب إيطاليا إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 25 عاما.

سجل كل من ستيفانو تونوت وجيامباولو ريتشي 15 نقطة، لتتأهل إيطاليا إلى ربع النهائي على حساب بورتوريكو في مانيلا بنتيجة 73-57، مساء أمس الأحد، وهو اليوم الأخير من الدور الثاني في أكبر بطولة عالمية لكرة السلة.

ستواجه إيطاليا الولايات المتحدة أو ليتوانيا في الدور ربع النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة مانيلا.

ضمن الإيطاليون تحقيق أفضل إنجاز لهم في كأس العالم منذ حصولهم على المركز السادس عام 1998.

واحتلت إيطاليا المركز التاسع في نسخة عام 2006، والعاشر في 2019، ولم تتأهل في أعوام 2002 و2010 و2014.