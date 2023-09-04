الاتحاد السعودي يحسم الجدل: متى تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية؟

في ظل التساؤلات الحاصلة، والقلق الذي عبر عنه مدرب ليفربول من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشدًا السلطات الكروية لإيجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الخليج، الاتحاد السعودي يحسم الجدل.

أكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم، انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر الجاري بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحدّدة، لا سيما بأن روزنامة الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) أشارت إلى نهايته في 20 من الشهر الجاري.

وأصدر الاتحاد السعودي والرابطة بيانًا مشتركًا، اليوم الإثنين، جاء فيه أنه "كما أبلغنا الأندية في السعودية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، فإن التسجيلات لانتقالات اللاعبين إلى الدوري السعودي ستُقفل يوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وكان مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، قد أعرب الشهر الماضي عن قلقه من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشدًا السلطات الكروية لإيجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدولة الخليجية برواتب مغرية.

وأوضح كلوب أن الأسوأ من كل ذلك بأن نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية "يتعين على فيفا وويفا إيجاد الحل لهذا الأمر".

ومنذ مطلع العام الجاري، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر، ثم لحق به أفضل لاعب في العالم العام الماضي، المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، ونجوم آخرون أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

وأضاف كلوب أنه "كان لهذا الأمر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

وارتبط أيضًا اسم مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، أخيرًا بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويُعتقد أن نادي اتحاد جدة بطل الموسم الماضي قدم عرضًا شفهيًا لليفربول، يوم الجمعة الماضي، بحسب تقارير صحافية.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

ونفى المدرب كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله الشهر الماضي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".