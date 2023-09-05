الاتحاد الإسباني بعد فضيحة روبياليس: "سلوك غير لائق والأضرار كانت هائلة"

قال الاتحاد "الأضرار التي لحقت بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع الإسباني وجميع قيّم كرة القدم والرياضة بسبب تصرف روبياليس كانت هائلة".

طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء "الصفح" من عالم اللعبة والمجتمع بأكمله بشأن "السلوك غير المقبول على الإطلاق" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.

وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".

وأضاف "يعتبر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، من خلال رئيسه بيدرو روشا، أنه من الضروري طلب الاعتذارات الصادقة من كرة القدم العالمية ككل، (...) عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية واللحظات التي تلتها والتي لا تستجيب على الإطلاق إلى قيم المجتمع الإسباني بأكمله ومؤسساته وممثليه ورياضييه ومسؤولي الرياضة الإسبانية".

وتابع "الأضرار التي لحقت بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع الإسباني وجميع قيّم كرة القدم والرياضة بسبب تصرف روبياليس كانت هائلة".

وأثار روبياليس (46 عاما) غضبا عالميا عندما قبَّل لاعبة الوسط هيرموسو على شفتيها على حين غرة خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في سيدني في 20 آب/أغسطس.

وأُوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في 26 آب/أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما وفتح تحقيقا بحقه.

وبعد ساعات قليلة على خطاب روبياليس أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني والذي رفض فيه الاستقالة من منصبه لأنه لا ينبغي أن يستقيل "بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي" منتقدا ما أطلق عليه "النسوية الزائفة"، لجأت اللاعبات الـ23 المتوجات باللقب العالمي إلى الإضراب عن المشاركة مع المنتخب طالما لم يحدث هناك تغيير على رأس الاتحاد.

لكن هيرموسو قالت إن الأمر لم يكن كذلك، وقد جعلها تشعر وكأنها "ضحية اعتداء".

وأوضح الاتحاد الغسباني في بيانه أنه لا يزال ملتزما بتحسين "إدارته" من أجل "إصلاح" الضرر الناجم و"ضمان عدم تكرار هذا السلوك مرة أخرى".

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا، المقرّب من روبياليس والذي تتعرض أساليبه لانتقادات من قبل لاعباته، قد يدفع ثمن إعادة الهيكلة الداخلية للاتحاد وتتم إقالته.

كما أدان لاعبو منتخب الرجال "سلوك روبياليس غير المقبول" أمس في بيان مشترك قرأه مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام.

وقررت المحكمة الرياضية الإسبانية الجمعة فتح تحقيق بحق روبياليس، تزامنا مع الكشف عن توجه الحكومة لمطالبة المحكمة الرياضية بإيقافه.

وسبق للحكومة الإسبانية أن تقدمت قبل أسبوع بشكوى ضد روبياليس عبر المجلس الوطني للرياضة التابع لها، متهمة إياه بارتكاب مخالفات "خطيرة جدا".