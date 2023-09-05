نادي الشباب السعودي يضم البلجيكي كاراسكو بعقد لثلاثة مواسم

"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خليف الهويشان رسميا عقد انضمام اللاعب البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو لمدة 3 مواسم قادما من فريق أتلتيكو الإسباني وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية".

عزز نادي الشباب السعودي لكرة القدم صفوفه بلاعب الوسط الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد لثلاثة مواسم، وفق ما أعلن ليل الإثنين.

وقال الشباب في حسابه على منصة "أكس" (تويتر سابقا) "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خليف الهويشان رسميا عقد انضمام اللاعب البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو لمدة 3 مواسم قادما من فريق أتلتيكو الإسباني وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية".

ونشر الشباب صورا للاعب البلجيكي بقميص النادي مع الرقم 23، مرفقا إياها بتعليق "الأبيض والأسود يزهاك".

ودافع ابن الثلاثين عاما عن ألوان أتلتيكو مدريد في فترة أولى بين 2015 و2018 قبل أن يعود إليه في 2020، وذلك بعدما بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الفرنسي عام 2012 بألوان موناكو في مسيرة مرَّ خلالها بالدوري الصيني حيث لعب بين 2018 و2020 مع داليان.

ويلتحق صاحب الـ66 مباراة دولية بركب النجوم الذي انضموا للدوري السعودي هذا الصيف، وبات ثالث أجنبي ينضمّ إلى الشباب بعد المهاجم السنغالي حبيب ديالو (من ستراسبورغ الفرنسي) ولاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويار (من الهلال السعودي).