6 أسباب قد تدفع مبابي لتمديد عقده مع سان جيرمان

أشارت صحيفة "ليكيب" إلى أن رحيل ليونيل ميسي جعل مبابي يشعر بأنه في قلب المشروع الحالي لباريس، بالإضافة إلى أن ظهور شقيقه إيثان مع الفريق الأول أدى إلى تحسين مزاجه.

لا يزال باريس سان جيرمان الفرنسي يتمسك بأمل توقيع نجمه، كيليان مبابي، على عقد جديد يقضي بمواصلة بقائه في "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي بين سان جيرمان ومبابي في صيف 2024، ورجحت عدة تقارير بأن مبابي سينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن "باريس لم يفقد الأمل في تجديد عقد مبابي لعدة أسباب أبرزها التغييرات الكثيرة التي طرأت على الفريق، وعلى رأسها رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا (الذي توترت علاقتهما)".

وراهن باريس على إقناع مبابي بالبقاء من خلال التعاقد مع لاعبين دوليين في منتخب فرنسا، مثل لوكاس هيرنانديز وراندال كولو مواني وعثمان ديمبلي، ما أسعد كيليان للغاية.

وأشارت إلى أن رحيل ليونيل ميسي جعل مبابي يشعر بأنه في قلب المشروع الحالي لباريس، بالإضافة إلى أن ظهور شقيقه إيثان مع الفريق الأول أدى إلى تحسين مزاجه.

ويدعم اتجاه مبابي للتوقيع على عقد جديد أن علاقته قد تحسنت مع الرئيس ناصر الخليفي.

وختمت "ليكيب": "الدافع الأخير الذي قد يقرب مبابي من التجديد سيكون الأداء القوي الذي قد يقدمه باريس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي".