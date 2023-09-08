تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية

قاد النجم ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، إلى الفوز حساب الإكوادور 1-صفر، في بوينوس أيريس، بهدف رائع من ركلة حرّة.

بهدف رائع من ركلة حرّة، قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى الفوز في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك على حساب الإكوادور 1-صفر، في بوينوس أيريس.

أمام حشد جماهيري بلغ 80 ألفًا، سجّل ميسي الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها العام الماضي في قطر، هدف الفوز في الدقيقة 78.

وقال ميسي بعد المباراة: "أظهرت الإكوادور أنها تملك لاعبين جيدين للغاية، وأنهم أقوياء بدنيًا وأنهم واضحون بشأن ما يفعلونه".

وأضاف "نعلم أنه في كل مباراة علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لكننا أظهرنا... أن هذه المجموعة لن تهدأ بعد ما حققته، وهو أمر تاريخي وغير عادي".

وتابع ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، "علينا أن ندرك أننا استمتعنا بكل شيء كثيرًا، لكن ما فعلناه انتهى. علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وفيما لم ميسي يؤكد قط استمراره مع المنتخب الوطني حتى مونديال 2026، إلا أنه أثبت مرة أخرى أنه الروح النابض لفريقه من خلال هدفه الحاسم الذي منح النقاط الثلاث لفريق المدرب لويس سكالوني.

وحصل لاوتارو مارتينيس على خطأ في منطقة حسّاسة خارج منطقة الجزاء بأمتار قليلة في الدقيقة 78، وتمكن لاعب إنتر ميامي الأميركي، من التنفيذ بطريقة مثالية بعدما اصطدمت كرته من ركلة حرّة في القائم ثمّ مباشرة داخل المرمى.

وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريس، كأفضل هدافي تصفيات أميركا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا.

وهيمن الـ "ألبيسيليستي" على الاستحواذ ضد الإكوادور المتمركزة دفاعيًا، حيث اقتصرت مساعيها الهجومية على الهجمات المرتدة.

وستلعب الأرجنتين مباراتها الثانية على أرض بوليفيا الثلاثاء المقبل.

وتدخل البرازيل التصفيات في حالة من الترقب، مع مدرب جديد هو فرناندو دينيز الذي تولى المسؤولية خلفا لسلفه تيتي في أعقاب خروج السيليساو من ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا العام الماضي.

وشهدت استعدادات البرازيل للتصفيات استبعاد جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني، بعد الكشف عن اعتداء على صديقته السابقة. وتم استبدال أنتوني الذي نفى هذه المزاعم، بمهاجم أرسنال غابريال جيزوس.