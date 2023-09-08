مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتلاقي صربيا بالنهائي

قال مدرّب ألمانيا غوردون هربرت "إنه انتصار كبير، لعبنا بطريقة جيدة جدا وصمدنا لدى عودة الأميركيين (في النتيجة)".

من المباراة (أ ب)

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات 113-111 الجمعة في مانيلا، لتضرب موعدا الأحد مع صربيا التي أنهت أحلام كندا (95-86) وبلغت النهائي للمرة الثانية.

وتتفوّق ألمانيا في المواجهات المباشرة على صربيا 3-2، بفوزها مرتين في تصفيات مونديال 2019 ومرّة في كأس العالم 2010.

وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما أخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علما أنه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري "أن بي إيه"، مكتفيا بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

وقال كير مدرب فريق غولدن ستايت ووريرز "هنيئا لألمانيا التي كانت رائعة وتستحق الفوز. في كلّ مرّة كنا نعود فيها، نجحوا في تحقيق أشياء كبيرة. أنا فخور جدا بلاعبي فريقي الذين تحلّوا بالشجاعة وكان بمقدورهم الفوز".

بدوره، قال مدرّب ألمانيا غوردون هربرت "إنه انتصار كبير، لعبنا بطريقة جيدة جدا وصمدنا لدى عودة الأميركيين (في النتيجة)".

وأضاف "لكن هذه المجموعة لم تبلغ هدفها حتى الآن. سنستمتع بالفوز هذه الليلة وسنكون جاهزين للأحد (النهائي)".

وستغيب الولايات المتحدة عن النهائي للمرة الثانية تواليا، بعد تتويجها في 2010 و2014، علما أن مشاركاتها تتفاوت بين نسخة وأخرى من حيث ظهور نجوم "أن بي إيه" الذين فضّل معظمهم الخلود إلى الراحة بعد انتهاء الموسم الماضي.

وبقيت النتيجة متقاربة في الشوط الأول، إلى أن وسّع الألمان الفارق في الربع الثالث فوصل إلى 12 نقطة، بعد أخطاء من جوش هارت وجايلن برانسون.

بيد أن الأميركيين قلّصوا الفارق في الدقائق الأخيرة (107-108) بفضل أنتوني إدواردز لاعب مينيسوتا تيمبروولفز (23 نقطة و8 متابعات) وأوستن ريفز (21 نقطة)، قبل استعادة الألمان زمام المبادرة في الوقت القاتل بقيادة دنيس شرودر (17 نقطة و9 تمريرات حاسمة) صانع ألعاب تورونتو رابتورز الحالي ولوس أنجليس ليكرز السابق.

وكان أندرياس أوبست (بايرن ميونخ) أفضل مسجل للفائز (24 نقطة بينها أربع ثلاثيات)، فيما أضاف فرانتس فاغنر لاعب أورلاندو ماجيك الأميركي 22 نقطة ودانيال تايس (إنديانا بايسرز الأميركي) 21 نقطة و7 متابعات.