هولندا تهزم اليونان بثلاثية في تصفيات أمم أوروبا

هزمت هولندا اليونان بثلاثية في تصفيات أمم أوروبا، وواصل المنتخب الفرنسي انتصاراته وانفراده بالصدارة.

حقق المنتخب الهولندي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، فوزا ثمينا على اليونان بثلاثية دون رد، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وجاءت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية وأقيمت على ملعب "فيليبس ستاديون" بآيندهوفن، واستطاع أصحاب الأرض حسمها في الشوط الأول.

تقدم مارتن دي رون بالهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يضيف كودي جاكبو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 31، وعزز ووت فيغورست تقدم منتخب "الطواحين" بالهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأنعش المنتخب الهولندي حظوظه في التأهل بهذا الفوز بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط مرتقيا للمركز الثاني بفارق الأهداف مع المنتخب اليوناني صاحب الرصيد نفسه.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها وعلى ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، واصل المنتخب الفرنسي سلسلة انتصاراته بتغلبه على منتخب إيرلندا بهدفين دون رد، محققا فوزه الخامس تواليا.

افتتح التسجيل لمنتخب "الديوك"، أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 19، وسجل ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 15 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيرلندي عند 3 نقاط ليزداد موقفه صعوبة في التأهل لنهائيات أمم أوروبا عن مجموعته.