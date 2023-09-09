متجاوزًا بيليه: نيمار أفضل مسجّل لمنتخب البرازيل

ثم أتت لحظة نيمار ليدخل التاريخ في الدقيقة 61 بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء ليزرع هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع سيليساو، رافعًا يديه ومحدقًا نحو السماء.

حطّم المهاجم نيمار الرقم القياسي للأسطورة بيليه كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم رافعًا رصيده إلى 79 هدفًا، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1، الجمعة، في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

واستهل نيمار ( 31 عامًا) المباراة مشاركًا بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفًا، وسنحت للاعب الجديد لنادي الهلال السعودي فرصة ذهبية لفضّ هذه الشراكة في الدقيقة 17 عندما حصلت البرازيل على ركلة جزاء، لكن الحارس البوليفي غييرمو فيسكارا صدّها مبقيًا على التعادل.

تقدّمت البرازيل بعدها بسبع دقائق عبر رودريغو الذي تابع تسديدة لرافينيا صدّها الحارس.

ضاعفت بطلة العالم خمس مرات الأرقام بعد الاستراحة من تسديدة لرافينيا (48)، قبل أن يضيف بعدها بخمس دقائق رودريغو هدفه الثاني اثر صناعة من نيمار (53).

ثم أتت لحظة نيمار ليدخل التاريخ في الدقيقة 61، بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء، ليزرع هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع سيليساو، رافعًا يديه ومحدقًا نحو السماء.

قلّصت بوليفيا الفارق عبر فيكتور أبريغو من تسديدة فوية في شباك إيدرسون (78) لكن نيمار ختم المهرجان معزّزًا رقمه القياسي الجديد بهدف خامس اثر تمريرة من رافينيا في الوقت البدل عن ضائع (90+3).

وكان بيليه الذي توفي في كانون الأول/ديسمبر عن 82 عامًا، سجّل 77 هدفًا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971.