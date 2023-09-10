أوكرانيا وإنجلترا يتعادلان في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024

انتهى لقاء المنتخب الأوكراني ونظيره الإنجليزي بالتعادل 1-1، أمس السبت، في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

(أ ب)

تعادل المنتخب الأوكراني ونظيره الإنجليزي بنتيجة 1-1، أمس السبت، في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

افتتحت أوكرانيا التسجيل عبر أوليكسندر زينشينكو في الدقيقة 26، إلاّ أن كايل ووكر أدرك التعادل لإنجلترا في الدقيقة 41.

كان هذا هو التعادل الأول للمنتخب الإنجليزي ضمن مباريات المجموعة الثالثة بعد 4 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات في الصدارة.

في المقابل بات في جعبة المنتخب الأوكراني 7 نقاط من أربع مباريات.

وأقيمت المباراة في مدينة فروتسلاف البولندية لتعذر إقامتها في أوكرانيا.