دغوكوفيتش وميدفيديف يتنافسان من جديد على لقب بطولة أميركا للتنس

تعد مباراتهما إعادة لمباراة نهائي عام 2021 في فلاشينغ ميدوز. ويومها فاز ميدفيديف بلقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.

يلتقي نوفاك دغوكوفيتش ودانييل ميدفيديف مرة أخرى لتحديد بطل بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس).

تعد مباراتهما بعد ظهر اليوم الأحد، إعادة لمباراة نهائي عام 2021 في فلاشينغ ميدوز. ويومها فاز ميدفيديف بلقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.

واصل دغوكوفيتش الفوز بلقبين كبيرين آخرين هذا العام، في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، ليرفع إجمالي ألقابه إلى 23 لقبا.

(أ ب)

يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من ألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى في تاريخ تنس الرجال، ويعادل أكبر عدد من ألقاب سيرينا ويليامز في عصر الاحتراف، والذي يعود تاريخه إلى عام 1968.

يخوض اللاعب الصربي البالغ من العمر 36 عاما نهائي بطولة أميركا المفتوحة للمرة العاشرة. وإذا فاز بالبطولة، سيكون أكبر بطل رجل يحقق هذا اللقب.

حصل ميدفيديف على فرصة إيقاف دغوكوفيتش بإقصاء حامل اللقب كارلوس الكاراز في الدور قبل النهائي.

ويخوض اللاعب الروسي نهائي بطولة أميركا المفتوحة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات.