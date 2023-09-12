تصفيات كأس العالم: ميسي يغيب عن التدريب الأخير للأرجنتين

تحدث ميسي إلى المدرب بينما كان اللاعبون الآخرون يحاولون التكيف مع الارتفاع وسرعة الكرة، وهي سمة تجعل من الصعب للغاية على الفريق الزائر تحقيق فوز في بوليفيا.

غاب ليونيل ميسي عن التدريبات الأخيرة لمنتخب الأرجنتين استعدادا لمواجهة المنتخب البوليفي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وغادر مهاجم إنتر ميامي البالغ من العمر 36 عاما مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور وهو يشكو من الإرهاق، وهو ما قد يؤثر على اختيارات المدرب ليونيل سكالوني لمباراة الثلاثاء في ظل ظروف صعبة على ارتفاع 3000 متر في لاباز.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي يوم الأحد إنه سيترك القرار بشأن ميسي حتى ساعات قليلة قبل المباراة.

وخلال تدريبات الإثنين جلس ميسي على مقعد قريب من سكالوني، متابعا زملاءه أثناء التدريب. وتحدث إلى المدرب بينما كان اللاعبون الآخرون يحاولون التكيف مع الارتفاع وسرعة الكرة، وهي سمة تجعل من الصعب للغاية على الفريق الزائر تحقيق فوز في بوليفيا.

ولم يقدم سكالوني أي مؤشرات في جلسة التدريب بشأن خططه في حال عدم مشاركة ميسي في المباراة التي ستقام على ملعب هيرناندو سيليس ضد الفريق الذي تعرض للهزيمة 5-1 أمام البرازيل الأسبوع الماضي في المباراة الافتتاحية لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.