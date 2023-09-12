تصفيات يورو 2024: إسبانيا تتابع صحوتها بسداسية في مرمى قبرص

حقق "لا روخا" بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي فوزه الثاني تواليا في النافذة الدولية الحالية بعدما سحق جورجيا 7-1 قبل 4 أيام، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.

تابعت إسبانيا صحوتها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بفوزها الساحق على ضيفتها قبرص 6-0، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى.

وحسم المنتخب الإسباني النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين من تمريرتين حاسمتين من نيكو وليامس بداية إلى غافي (18) وثم ميكيل ميرينو (33)، قبل أن يضطر مهاجم أتلتيك بيلباو لمغادرة الملعب جراء تعرضه لإصابة في العضلة المقربة قبل نهاية الشوط الأول.

وحلّ يريمي بينو بدلا من وليامس بعد الاستراحة، وخوسيلو بدلا من ألفارو موراتا، صاحب ثلاثية في الفوز على جورجيا 7-1 في الجولة السابقة، علما أن حكم الفيديو المساعد "فار" ألغى هدف مهاجم أتلتيكو مدريد بداعي التسلل في الدقيقة 39.

وأضافت إسبانيا 4 أهداف في الشوط الثاني، منها 3 في غضون 7 دقائق، عبر البدلاء خوسيلو الذي تابع عرضية دانييل كارفاخال برأسه في الشباك (70)، وفيران توريس (73 و83) وأليكس باينا (77)، في أول أهدافه الدولية بعدما دخل بدلا من غافي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، المتوج بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، قد استدعى توريس وبينو إلى تشكيلته للحلول مكان الجناحَين المصابَين ماركو أسنسيو وداني أولمو وذلك قبيل مواجهة قبرص.

وحقق "لا روخا" بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي فوزه الثاني تواليا في النافذة الدولية الحالية بعدما سحق جورجيا 7-1 قبل 4 أيام، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.

ويتأخر المنتخب الإسباني بفارق 6 نقاط عن نظيره الاسكتلندي المتصدر مع 15 نقطة من 5 مباريات، علما أنه غاب عن هذه الجولة، فيما رفعت النرويج رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفوزها على مضيفتها جورجيا 2-1.