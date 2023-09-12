غوارديولا يعلن موعد عودته لتدريب السيتي

قالت شبكة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية، إن غوارديولا تعافى بما يكفي للعودة يوم الأربعاء القادم، عندما يبدأ اللاعبون العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

من المرجح أن يعود المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إلى قيادة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي قبل مواجهة وست هام يونايتد.

ومن المزمع أن يحل السيتي ضيفا على وست هام مساء السبت القادم، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب غوارديولا عن مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام، إثر خضوعه لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.

وحل مساعد غوارديولا، خوانما ليلو، مكانه وكان هناك اتصال منتظم مع المدير الفني.

وقالت شبكة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية، إن غوارديولا تعافى بما يكفي للعودة يوم الأربعاء القادم، عندما يبدأ اللاعبون العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتواجد غوارديولا طوال الفترة الماضية في مدينة برشلونة الإسبانية للتعافي من الجراحة التي خضع لها.