كلوب يرد على إمكانية تدريب منتخب ألمانيا

كان كلوب قد مدد عقده مع "الريدز" في الصيف الماضي، إذ من المزمع أن ينتهي العقد في ختام موسم 2026.

كلوب (أ ب)

رد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بواسطة وكيل أعماله على إمكانية تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب هانزي فليك.

وجرى وضع كلوب بين الأسماء المطروحة لخلافة فليك الذي أقيل عقب الخسارة المدوية أمام اليابان بالنتيجة 1-4.

وذكر وكيل أعمال كلوب، مارك كوسيكي، أن "يورغن يرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول، وهو غير متاح لتدريب المنتخب الألماني الآن".

ومما يذكر أن كلوب مدد عقده مع "الريدز" في الصيف الماضي، إذ من المزمع أن ينتهي العقد في ختام موسم 2026.

ويتولى رودي فولر تدريب المنتخب الألماني مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في ترتيب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.