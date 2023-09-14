فرناندو سانتوس يترك منصبه كمدرب لمنتخب بولندا

ذكرت وسائل إعلام بولندية، أمس الأربعاء، أن فرناندو سانتوس سيترك منصبه كمدرب لبولندا بعد أقل من 9 أشهر على تعيينه.

نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب" ووسائل إعلام أخرى أن اتحاد الكرة البولندي قرر إقالة المدرب البرتغالي، بعد بداية محبطة للفريق في مباريات مؤهلة للبطولة الأوروبية.

ولم يؤكد الاتحاد بعد الخطوة، لكن أنباء قالت إن المفاوضات على رحيله جارية.

التقى سانتوس الذي قاد البرتغال للفوز بالبطولة الأوروبية في 2016 وبدوري الأمم في 2019، برئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليزا، هذا الأسبوع لمناقشة وضعه.

تولى سانتوس، 68 عاما، المهمة مع بولندا منذ كانون الثاني/ يناير بعد أن قضى 8 سنوات مدربا للبرتغال.

بولندا في مباراتها الرابعة ضمن مجموعتها المؤهلة للبطولة الأوروبية المكونة من خمسة فرق، بعد ألبانيا وجمهورية التشيك ومولدوفا، وبعد أن خسرت ثلاث من خمس مباريات حتى الآن.

كان سانتوس قد ترك منصبه كمدرب للبرتغال، العام الماضي، بعد كأس العالم في قطر.