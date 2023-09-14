كأس آسيا: حكمات لإدارة المباريات للمرة الأولى

جرى اختيار الحكمة الرائدة اليابانية، يوشيمي ياماشيتا، ضمن لائحة من خمس حكمات في البطولة المقررة من 12 كانون الثاني/ يناير إلى العاشر من شباط/ فبراير المقبلين.

ستتولى خمس حكمات إدارة مباريات في كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر في كانون الثاني/ يناير 2024، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة كما كشف الاتحاد القاري للعبة، اليوم الخميس.

وستكون الحكمة الرائدة اليابانية، يوشيمي ياماشيتا، التي تم اختيارها أيضا في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر أواخر عام 2022، ضمن لائحة من خمس حكمات في البطولة المقررة من 12 كانون الثاني/ يناير إلى العاشر من شباط/ فبراير المقبلين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه "للمرة الأولى على الإطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الأولى في أعظم بطولة آسيوية للرجال".

وقال الاتحاد القاري إن نظام حكم الفيديو المساعد (في ايه أر) سيُعتمد لأول مرة بشكل كامل في البطولة أيضا.

ويشارك في كأس آسيا، 24 فريقًا لأول مرة، علما بأن قطر الدولة المضيفة هي حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

وستكون اليابان وكوريا الجنوبية من بين المنتخبات المرشحة بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر، أواخر العام الماضي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، الشهر الماضي، أنه سيطلق دوري أبطال آسيا للسيدات العام المقبل.