مصر بطلة إفريقيا للكرة الطائرة

توج منتخب مصر، مساء أمس الأربعاء، بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط مقابل واحد.

البطولة، في نسختها الـ24، استضافتها العاصمة المصرية، القاهرة، بين 1 ـ 14 أيلول/ سبتمبر الجاري بمشاركة 15 منتخبا، تقدمتهم تونس حاملة اللقب وصاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بـ11 لقبا.

وجاء فوز المنتخب المصري بعدما نجح في التفوق على المنتخب الجزائري القوي في المباراة النهائية بنتيجة أشواط (25-22، 25-18، 22-25، 25-22)، ليثأر لخسارته أمام الفريق نفسه في الدور الأول بثلاثة أشواط دون رد.

وكان المنتخبان قد تأهلا للمباراة النهائية، بعد فوز مصر على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل واحد، بينما صعدت الجزائر على حساب ليبيا بثلاثة أشوط مقابل اثنين.

وأحرز المنتخب الليبي المركز الثالث في البطولة بتغلبه على الكاميرون بثلاثة أشوط مقابل واحد (22-25، 25-22، 25-23، 25-15).