ميسي يودع فيراتي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

ودع النجم ميسي اللاعب الدولي الإيطالي فيراتي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقل إلى نادي العربي القطري.

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي زميله السابق بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، عقب انتقال الأخير إلى فريق العربي القطري.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستغرام"، اليوم الخميس، صورة مشتركة مع زميله السابق خلال لقاء جمع منتخبي الأرجنتين وإيطاليا العام الماضي.

وعلق النجم الأرجنتيني على الصورة قائلا: "أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما".

وكان فيراتي (30 عاما) قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد 11 عاما حقق خلالها 30 بطولة مختلفة، لينضم لصفوف العربي القطري بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان ميسي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان في تموز/ يوليو الماضي بعد أن أمضى موسمين فقط مع الفريق قادما من برشلونة الإسباني، الذي صنع معه أفضل إنجازاته طوال مسيرته الكروية.