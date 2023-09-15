مانشستر سيتي يمدد عقد لاعبه كايل ووكر حتى 2026

مدد فريق مانشستر سيتي عقد لاعبه كايل ووكر حتى 2026 بعد أن كان على وشك الانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

أعلن نادي مانشستر سيتي، مساء أمس الخميس، عن تمديد عقد لاعبه الدولي الإنجليزي، كايل ووكر (33 عاما)، حتى موسم 2026، بعدما كان مقررا انتهاؤه الموسم المقبل 2024.

وارتبط اسم ووكر بنادي بايرن ميونخ الألماني الذي كان قريبا جدا من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، لكن النادي الإنجليزي رفض رحيل اللاعب في اللحظات الأخيرة.

ويعد الظهير الدولي الإنجليزي من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في تشكيلة مانشستر سيتي، أو غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

وانضم ووكر إلى "السيتيزنز" قادما من توتنهام صيف عام 2017 مقابل 55 مليونا و800 ألف دولار.

وخاض ووكر مع سيتي 260 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع 18 أخرى.

وتوج مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، وكأس الرابطة 4 مرات، ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلهما لكأس الدرع الخيرية، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.