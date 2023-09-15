مدرب مانشستر يونايتد يعلق على استبعاد سانشو

د سانشو في منشور على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، قائلا إنه لن يسمح للناس بقول أشياء "غير صحيحة على الإطلاق".

بعد أن اضطر جيدون سانشو إلى التدرب بعيدا عن الفريق الأول لمانشستر يونايتد بسبب "مشكلة انضباطية"، قال المدير الفني إريك تين هاغ الجمعة إن لاعبيه يجب أن يلتزموا بقواعده الصارمة.

ادعى سانشو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح "كبش فداء" بعد استبعاده من تشكيلة مان يونايتد خلال خسارته 1-3 أمام آرسنال هذا الشهر.

وقال مان يونايتد إن اللاعب يخضع الآن إلى "برنامج تدريب شخصي" حتى يتم حل المشكلة.

ورفض تين هاغ، الذي اتخذ سابقا موقفا صارما أيضا بعد تجاوزات النجمين كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد، الخوض في التفاصيل بشأن سانشو. لكنه أوضح أنه ينوي فرض سلطته على الفريق.

وقال المدرب الهولندي قبل مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، إن "الخطوط الصارمة هي ما طلبه مني النادي لأنه لم تكن هناك ثقافة جيدة في هذا الصدد قبل دخولي الموسم الماضي. لذا، لوضع معايير جيدة، هذا ما فعلته، ووظيفتي هي السيطرة على المعايير".

وكان تين هاغ قد قال إن سانشو تم استبعاده من مباراة آرسنال بسبب أدائه في التدريبات.

ورد سانشو في منشور على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، قائلا إنه لن يسمح للناس بقول أشياء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف "أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها...لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلا".

مسألة سانشو ليست المشكلة الوحيدة خارج الملعب التي ألقت بظلالها على موسم يونايتد، إذ تم السماح لمايسون غرينوود بالانضمام إلى خيتافي على سبيل الإعارة بعد أن اتفق هو ومان يونايتد على الانفصال بالتراضي بعد ستة أشهر من إغلاق المدعين التحقيق الجنائي بحقه في محاولة اغتصاب.

كما أن الجناح البرازيلي أنتوني حاليا في عطلة بينما يعالج مزاعم بارتكاب عنف منزلي.

وعن هذا، قال تين هاغ إنه "ليس لديه أي فكرة" عن المدة التي سيغيب فيها أنتوني.