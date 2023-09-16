إنتر ميلان يقسو على ميلان في "ديربي الغضب"

في الشوط الثاني، كثف ميلان محاولاته الهجومية سعيا لتقليص النتيجة، ونجح البرتغالي رفائيل لياو، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 57، لتزداد الأحداث إثارة.

حسم فريق إنتر ميلان مواجهة "ديربي الغضب" أمام غريمه التاريخي نادي آيه سي ميلان، بعدما قسا عليه بخماسية مقابل هدف السبت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

لم يأخذ نادي إنتر ميلان الكثير من الوقت حتى يجس نبض ضيفه، بل استطاع نجمه الأرميني هنريك مخيتاريان، هز شباك الحارس الفرنسي مايك ماينان مبكرا، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

ومن هجمة مرتدة سريعة، أضاف المنضم حديثا لإنتر ميلان المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، كثف ميلان محاولاته الهجومية سعيا لتقليص النتيجة، ونجح البرتغالي رفائيل لياو، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 57، لتزداد الأحداث إثارة.

وفي ظل الهجمات المتبادلة بين الفريقين، عاد مخيتاريان ليعزز تقدم الإنتر بهدف ثالث في الدقيقة 69، ليصعب موقف منافسه، قبل أن يضيف التركي هاكان تشالهانوغلو الهدف الرابع في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

واختتم دافيد فيرتسي مهرجان أهداف الإنتر بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 5+90 من زمن اللقاء، لتنتهي المواجهة بهزيمة ميلان أمام منافسه اللدود.

بهذا الفوز، ينفرد نادي إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.