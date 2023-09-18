ماذا قال بنزيمة عن ريال مدريد؟

رأى بنزيمة أن "ما قمت به مع ريال مدريد ماض وانتهى، والأهم حاليا هو الحاضر وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي".

اعتبر لاعب اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيمة، أن مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ستكون قوية فيما عبر عن رضاه من مستواه مع فريقه.

وذكر بنزيمة في المؤتمر الصحافي قبيل المباراة "إنها بطولة مهمة جدا بدون شك. المواجهة ستكون قوية والبداية كما قال المدرب نونو سانتو مهمة. متحمسون للمباراة ونمتلك لاعبين رائعين ومجموعة قوية ومتماسكة".

وأشار إلى أن "كرة القدم مختلفة لكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف. ألعب لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال إحراز الأهداف والصناعة".

ورأى بنزيمة أن "ما قمت به مع ريال مدريد ماض وانتهى، والأهم حاليا هو الحاضر وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي".

وأكد "أسلوب لعبي مع الاتحاد هو نفس ما كنت أقوم به طوال مسيرتي بما فيها ريال مدريد، من خلال التحرك والتسجيل والصناعة، والآن أعمل من أجل العميد وتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرنا".

وختم بنزيمة بالقول "أنا راض على ما قدمته مع الاتحاد ولا زال لدي الكثير، وأكثر ما يهمني مع الفريق هو تحقيق البطولات هذا الموسم".