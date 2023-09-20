إصابة الكرواتي بيريسيتش تبعده عن توتنهام حتى نهاية الموسم

أعلن توتنهام الإنجليزي أن إيفان بريشيتش لاعب وسط كرواتيا، سيخضع لجراحة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

(أ.ب.)

تعرض جناح توتنهام الإنجليزي، الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، لإصابة خطيرة في ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن نادي شمال لندن، اليوم الأربعاء.

وأفال نادي توتنهام أن ظهيره الأيمن، بيريسيتش، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى. وقال توتنهام إن بيريسيتش سيخضع لعملية جراحية بعد إصابة "معقدة" تعرض لها أثناء التدريب على عدم الاحتكاك.

وتابع النادي أن "الجهاز الطبي في النادي سيتولى مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي ومن المتوقع ان يغيب عما تبقى من الموسم".

وشارك بيريسيتش البالغ من العمر 34 عامًا في كل مباراة للنادي الإنجليزي هذا الموسم، لكن بدايته الوحيدة جاءت في كأس الرابطة ضد فولهام.

وسيكون غيابه بمثابة ضربة لمدرب توتنهام أنغي بوستيكوغلو ، الذي حقق بداية رائعة منذ توليه المسؤولية في فترة الانتقالات.

ولم يخسر توتنهام في الدوري، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وانضم بيريسيتش إلى توتنهام قادما من إنتر ميلان العام الماضي، وشارك في 50 مباراة وسجل هدفا واحدا.

يذكر أن عقد بيريسيتش مع توتنهام ينتهي في 30 حزيران/ يونيو عام 2024.