ماذا قال هندرسون عن صلاح واللعب في السعودية؟

هندرسون: "قد يلتحق لاعبون آخرون بالدوري السعودي لاحقا، ومن وجهة نظري أفضل لاعب في العالم حاليا هو محمد صلاح".

رأى لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جوردان هندرسون، الذي انتقل للعب في الدوري السعودي، أن زميله السابق والنجم المصري، محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم حاليا.

وتطرق هندرسون خلال تصريحات معه إلى مراحل المفاوضات مع الاتفاق السعودي ورحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وذكر "أخذنا الإذن من ليفربول، وبدأنا المفاوضات مع الاتفاق مباشرة وتحديدا مع حاتم المسحل (رئيس النادي)، وهو شخص عظيم".

وأوضح "لم يكن لدي تصورات سابقة عن الدوري السعودي. أتيت هنا بعقلية منفتحة، والتجربة كانت مذهلة".

وأضاف "فوجئت بجودة اللاعبين وقدراتهم الفنية في السعودية. إذ جاء لاعبون عظماء إلى هنا وهذا سيطوره كثيره، قلقت نوعا ما بسبب الأجواء الحارة في الدمام، لكنني أشعر الآن بتحسن الطقس، وهذا سيجعل المستوى الفني أفضل والحضور الجماهيري أكثر".

وأشار هندرسون إلى أن "نصيحتي للاعبين السعوديين أن يواصلوا العمل، رأينا في مونديال 2022 فوزهم على الأرجنتين، يوجد هنا لاعبون جيدون وأندية جيدة".

وأكد "لقد تحدثت مع المدرب ستيفن جيرارد في أمور كثيرة وما نستطيع فعله معا، حاولت أن يأتي فينالدوم إلى هنا، وهو لاعب مذهل وشخص رائع ويعد إضافة للدوري السعودي".

وأردف "كل الجماهير ترحب بنا في السعودية في كل مكان، وأشكرهم جميعا على هذا الأمر".

وشدد على أن "المنشآت هنا تتحسن تدريجيا والملاعب تخضع للتطورات، أشكر وزارة الرياضة على جهودها وعملها ودعمها مع الاتفاق وباقي الأندية".

واستطرد "آمل أن تكون هناك أكاديميات تساعد اللاعبين المحليين وتطورهم وتجهزهم (للخروج إلى أوروبا)".

وزاد "ستيفن جيرارد لديه شغف ورغبة للفوز ويقود الفريق لطريق جيد".

واسترسل "الهلال أصعب خصم واجهناه في الدوري، يملك فريقا جيدا. كثير من اللاعبين خصوصا من المنتخب الإنجليزي، وسألوني عن الدوري والسعودية".

واختتم "قد يلتحق لاعبون آخرون بالدوري السعودي لاحقا، ومن وجهة نظري أفضل لاعب في العالم حاليا هو محمد صلاح".