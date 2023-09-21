بايرن ميونخ يتخطى مانشستر يونايتد في لقاء حافل بالأهداف

تخطى بايرن ميونخ فريق مانشستر يونايتد في لقاء حافل بالأهداف، فيما سحق آرسنال فريق آيندهوفن برباعية في دوري أبطال أوروبا.

من لقاء بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، مساء الأربعاء (Getty Images)

حسم بايرن ميونخ الألماني لقاء القمة أمام غريمه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية ضمن المجموعة الأولى في البطولة، وشهدت مهرجان أهداف، حيث انتهى شوطها الأول بهدفين دون رد للفريق البافاري.

تقدم ليروي ساني بالهدف الأول في الدقيقة 28، ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 32، ومع بداية الشوط الثاني نجح الدنماركي راسموس هويلوند في تقليص النتيجة لليونايتد عند الدقيقة 49.

وعزز بايرن ميونخ من جديد تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي هاري كين، في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، بعدما سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 88، ورد الفرنسي ماتيس تيل بهدف رابع لبايرن في الدقيقة 2+90، قبل أن يحرز كاسيميرو من جديد هدفا ثالثا للفريق الإنجليزي في الدقيقة 6+90.

وفي نفس الجولة بالمجموعة الثانية سحق آرسنال الإنجليزي ضيفه آيندهوفن الهولندي برباعية دون رد، سجلها بوكايو ساكا، والبلجيكي لياندرو تروسارد، والبرازيلي غابرييل خيسوس والنرويجي مارتن أوديغارد في الدقائق 8، و20، و38، و70 على التوالي.

وتعادل إشبيلية بملعبه مع لانس بهدف لمثله، حيث تقدم الفريق الإسباني في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وتعادل أنجيلو فولغيني للفريق الفرنسي في الدقيقة 24.

وفي المجموعة الثالثة عاد نابولي الإيطالي من ملعب مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بفوز ثمين بنتيجة هدفين لهدف.

سجل للفائز جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 45، والفرنسي سيكو نياكاتي مدافع الفريق البرتغالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88، بينما سجل للخاسر اللاعب بروما في الدقيقة 84.

وفي المجموعة الرابعة، خسر بنفيكا البرتغالي على ملعبه أمام سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد، سجلهما الكرواتي روكو سيميتش في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، والإسرائيلي أوسكار غلوخ في الدقيقة 51.

وتعادل ريال سوسيداد بملعبه مع إنتر ميلان بهدف لمثله، حيث تقدم الفريق الإسباني عن طريق برايس مينديز في الدقيقة الرابعة، وأدرك الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.