يوروبا ليغ: ليفربول يقلب الطاولة وتعادل مثير بين أياكس ومرسيليا

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه لاسك النمساوي بالنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم، مساء أمس الخميس، والتي شهدت تعادلا مثيرا بين أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3.

عاد ليفربول الإنجليزي من بعيد وقلب الطاولة على مضيفه لاسك النمساوي ليفوز عليه 3-1، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم، مساء أمس الخميس، والتي شهدت تعادلا مثيرا بين أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3.

وفي مسابقة لا يرغب ليفربول بالتواجد فيها، لا سيما بعدما استعاد مكانته بين كبار القارة العجوز وشارك في مسابقتها الأهم دوري الأبطال في المواسم الستة الماضية وحتى أنه أحرز اللقب عام 2019 للمرة الأولى منذ 2005 والسادسة في تاريخه، كان السبق مفاجئا لأصحاب الأرض.

وافتتح لاسك التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق فلوريان فليكير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإيرلندي كايومين كيليهير.

وفيما بدا ليفربول عاجزا في الشوط الأول، كانت العقلية مغايرة في الشوط الثاني، إذ أدرك الـ"ريدز" التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وترجمها الأوروغوياني داروين نونييس بنجاح.

وبعد سبع دقائق، أحرز الكولومبي لويس دياس هدف السبق للنادي الإنجليزي بعدما حوّل في المرمى عرضية جميلة من الهولندي راين غرافنبيرخ (63).

وأكمل النجم المصري محمد صلاح الثلاثية بعد دخوله بديلا في الدقيقة 74، عندما تسلّم داخل منطقة الجزاء تمريرة من نونييس، فراوغ مدافعين قبل أن يمرّر الكرة بين قدمي حارس المرمى توبياس لافال ويسكنها المرمى (88).

وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، تعادل تولوز الفرنسي مع أونيون سان جيلواز البلجيكي 1-1.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تعادل أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3 في مباراة جنونية.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق البرتغالي كارلوس بورخيس (9)، قبل أن يضيف ستيفن برخيس الثاني (20).

أدرك مرسيليا التعادل بعد ذلك بهدفي جوناثان كلوس (23) والغابوني بيار - إيمريك أوباميانغ (38).

عاد أياكس ليتقدم مجددا بهدف كينيث تايلور (52)، لكن أوباميانغ كان حاضرا مجددا لفرض التعادل (79).

وفي المجموعة ذاتها، استهل برايتون مشاركته الأولى على الإطلاق في المسابقة بخسارته أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني 2-3.

وفاجأ برايتون الجميع في الموسم الماضي باحتلاله للمركز السادس في الدوري الممتاز، ما شرّع الباب أمامه للمشاركة القارية الأولى في تاريخه.

وأظهر برايتون أن ما حققه الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، إذ بدأ هذا الموسم بقوة أيضا وأحرج مانشستر يونايتد، السبت، بإسقاطه في معقله "أولد ترافورد" بنتيجة 3-1.

ولكن على ملعب "أميكس"، لم تكن بداية فريق "النوارس" بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي على قدر الآمال، إذ خسر بثلاثية المدافع الفرنسي دجبريل سيديبيه (11) والصربي ميات غاسينوفيتش (40)، والبديل الأرجنتيني إيزكييل بونس (84)، فيما سجل هدفيه البرازيلي جواو بيدرو (30 و67 من ركلتي جزاء).

وفي المجموعة السابعة، عاد روما الإيطالي، وصيف المسابقة في الموسم الماضي، بفوز ثمين من مولدافيا على حساب مضيفه شيريف تيراسبول 2-1.

وخاض روما المباراة بمعنويات مرتفعة جدا، نتيجة الفوز الكاسح الذي حققه فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الأحد، في الدوري على إمبولي بسباعية نظيفة، بينها هدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، ليعود ويسجل هدف الفوز في مباراته القارية الأولى مع ناديه الجديد في الدقيقة 65.

وسجل لوكاكو (30 عاما) الذي يلعب بالإعارة قادما من تشيلسي الإنجليزي هدفه الـ16 في مبارياته الـ12 الأخيرة في المسابقة القارية، علما أنه استهل سلسلته التهديفية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 عندما كان يدافع عن ألوان فريق إيفرتون الإنجليزي حين هز شباك فولفسبورغ الألماني في الفوز 2-صفر.

وكان روما الذي حلّ، الموسم الماضي، وصيفا للمتخصص في المسابقة إشبيلية الإسباني، تقدم بفضل النيران الصديقة بعدما حوّل الكاميروني غابي كيكي الكرة خطأ في مرمى فريقه (45+4)، قبل أن يدرك شيريف تيراسبول التعادل مع بداية الشوط الثاني عبر الكولومبي كريستيان توفار (57).

وضمن المجموعة ذاتها، فاز سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2-0، سجلهما لوكاس ماسوبوست (32) والنيجيري إيغو أوغبو (59).