الأندية الأردنية تعلق مشاركتها في الدوري

تجنب الاتحاد في الخبر الذي نشره على موقعه الإلكتروني التطرق لقضية تعليق الأندية مشاركتها في الدوري وعدم الإشارة لهذه المسألة على الإطلاق.

سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات المرحلة السادسة، وكان آخرهما مباراتي الوحدات أمام شباب الأردن ومعان أمام السلط السبت، في حين تغاضى الاتحاد المحلي للعبة التطرق للمسألة.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وبحسب مصدر مطلع، فإن أندية دوري المحترفين ستجتمع الأحد في مقر النادي الفيصلي لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماع برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كافة كوادره لمناقشة الخطة الإستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).

وتجنب الاتحاد في الخبر الذي نشره على موقعه الإلكتروني التطرق لقضية تعليق الأندية مشاركتها في الدوري وعدم الإشارة لهذه المسألة على الإطلاق.

وحسب ما ذكره الاتحاد، تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة للمحاور الرئيسية للإستراتيجية، لاسيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مرورا بتمكين الأندية، ووصولا إلى الجانب التسويقي وتحسين التفاعل الجماهيري.

وأضاف "يتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الإستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات القادمة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعيا لتحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة".