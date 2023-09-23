البريمييرليغ: مانشستر سيتي المنقوص يواصل بالعلامة الكاملة

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب المنقوص تصدره بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي.

وجاء فوز السيتي السادس هذا الموسم من ست مباريات رغم طرد الإسباني رودري هيرنانديز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 46 بسبب دفعه لاعب الضيوف مورغان غيبس-وايت إثر إشكال بينهما.

وسجّل السيتي هدفيه في الشوط الأول قبل حادثة الطرد عن طريق فيل فودين (7) والنرويجي إيرلينغ هالاند (14)، رافعا رصيده في ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف.

ورفع السيتي صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي والذي استهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على النجم الأحمر الصربي 3-1، رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعض التغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة دوري الأبطال، فدفع بالسويسري مانويل أكانجي والكرواتي يوشكو غفارديول بدلا من الهولندي ناثان أكي والإسباني سيرجيو غوميز في الدفاع، فيما حلّ البلجيكي جيريمي دوكو مكان البرتغالي برناردو سيلفا الذي تعرّض لكدمة في قدمه في المباراة الأخيرة.

واستعاد غوارديولا خدمات جناحه جاك غريليش الذي تواجد على دكة البدلاء قبل أن يدفع به في الدقيقة 87.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا لاستعراض عضلاتهم، فتمكن فودين من افتتاح التسجيل بعد تمريرة طويلة رائعة من رودري التي استقبلها كايل ووكر ومررها بلمسة سريعة إلى الخلف عند الإنجليزي الذي سدّدها مباشرة في شباك الحارس الأميركي مات تورنر (7).

وضاعف السيتي تقدمه بعد 7 دقائق، بفضل هالاند إثر تمريرة ساقطة من فودين، ليسجّل النرويجي هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف المسابقات (14).

وطُرد رودري بعدما فقد أعصابه ودخل في مشادة بالأيدي مع غيبس-وايت (46).