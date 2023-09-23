برشلونة يمدد عقد تشافي

كانت تقارير قد أفادت بأن الفريق الكاتالوني اتفق مع المدرب على تمديد عقده حتى عام 2026، إلا أنه بسبب قضايا اللعب المالي النظيف، أجرى الطرفان مفاوضات جديدة ثم الاتفاق فيها على أن يمتد إلى 2025 فقط.

مدد فريق برشلونة الإسباني عقد مدربه، تشافي هيرنانديز، حسبما أعلن مساء الجمعة.

وبحسب الحساب الرسمي لبرشلونة، فإن الفريق مدد عقد تشافي حتى عام 2025.

وكانت تقارير قد أفادت بأن الفريق الكاتالوني اتفق مع المدرب على تمديد عقده حتى عام 2026، إلا أنه بسبب قضايا اللعب المالي النظيف، أجرى الطرفان مفاوضات جديدة ثم الاتفاق فيها على أن يمتد إلى 2025 فقط.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة البلوغرانا وضعت بندا في عقد تشافي، ينص على أنه حال تحققت بعض الأهداف سيتم التمديد حتى 2026.