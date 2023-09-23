تين هاغ يواجه أزمة في مانشستر يونايتد!

تحمل يونايتد بداية مضطربة للموسم أيضا، وخسر ثلاث من أصل خمس مباريات بدأ بها لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يسير الموسم الثاني لإريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد على ما يرام. فقد تركت ثلاث هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز فريقه بعيدا عن المراكز المتقدمة، بينما انتهت عودة مان يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بهزيمة أمام بايرن ميونخ الأربعاء.

وقبل رحلة السبت إلى بيرنلي، تعين على تين هاغ التعامل مع أنباء وجود اضطراب بين بعض اللاعبين، وواجه الجمعة أسئلة عن تأثير وكيله كيس فوس بالنسبة لصفقات انتقال النادي.

فوس هو وكيل تين هاغ، وتمثل شركته أيضا اللاعب راسموس هويلوند الذي وقع مع النادي قادما من أتلانتا مقابل 82 مليون دولار، كما تفاوض على استعارة سفيان أمرابط من فيورنتينا أيضا.

وزعمت أنباء هذا الأسبوع بأن هناك مخاوف من بعض أفراد يونايتد عن ضلوع فوس في الصفقات، لكن تين هاغ رفض التلميحات بأنه قد يكون هناك أي تضارب في المصالح.

تحمل يونايتد بداية مضطربة للموسم أيضا، وخسر ثلاث من أصل خمس مباريات بدأ بها لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخارج الملعب، يعاني النادي من مشكلات مع ماسون غرينوود وأنتوني وجيدون سانشو.

وكان تين هاغ قد أشار إلى أن سانشو لن يكون جزءا من فريقه في المباراة في تيرف مور.

استبعد الجناح عن تشكيل الفريق الأول بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا يقول فيه إنه يقدم "ككبش فداء" للفريق.