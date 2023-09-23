كين يقود بايرن ميونخ للتربع على صدارة الدوري

رفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي أسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

قاد الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي، هاري كين، فريقه بايرن ميونخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الألماني، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة السبت.

ودوّن كين اسمه في سجلات الأرقام القياسية للنادي البافاري بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان قد سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لميونخ في الدوري.

وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ قد افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).

وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان قد سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علما أن الاخير يستضيف هايدنهايم الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي أسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

على ملعب "أليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه القوية بعدما كان حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فدك شباك منافسه المحلي بأربعة أهداف في الشوط الأول.

وحسم بايرن النتيجة لصالحه قبل ربع الساعة الأول بتسجيله هدفين خاطفين عبر المهاجمين تشوبو-موتينغ (4) وكين (12).

وضاعف بايرن النتيجة بفضل المدافع دي ليخت (29) الذي غادر مع بداية الشوط الثاني ليحلّ الفرنسي دايو أوباميكانو بدلا منه، وسانيه بعد تمريرة من كين (38).

وسجل هداف المنتخب الإنجليزي هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأوكراني إيفان أورديتس (54).

وكاد الفرنسي كينغسلي كومان يضيف اسمه إلى لائحة المسجلين، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم (58)، لينجح البديل مواطنه تيل في تسجيل السادس بعد تمريرة من كاين (81)، ليعود الأخير ويختتم المهرجان التهديفي بالثالث الشخصي له "هاتريك" والسابع لفريقه بقدمه اليسرى أكده حكم الفيديو المساعد (88).