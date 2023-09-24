البريمييرليغ: ليفربول يواصل انتصاراته ويلاحق سيتي المتصدر

في الشوط الثاني نشط فريق ليفربول بحثا عن الفوز ونجح الأورغواياني داروين نونيز، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يضيف البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز ثمين لليفربول.

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويعتبر هذا الفوز الخامس على التوالي للريدز في الدوري والسادس له في جميع البطولات، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة منفردا بالمركز الثاني، ويستمر في ملاحقة مانشستر سيتي المتصدر لجدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط.

تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء عن طريق الدولي المصري محمد صلاح، لكن وست هام أدرك التعادل في الدقيقة 42 برأسية جارود بوين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

في الشوط الثاني نشط فريق ليفربول بحثا عن الفوز ونجح الأورغواياني داروين نونيز، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يضيف البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز ثمين لليفربول.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل على ديربي "شمال لندن" بين آرسنال وغريمه اللدود توتنهام، على ملعب "الإمارات".

المباراة اتسمت بالندية والتكافؤ بين الفريقين، وشهدت محاولات جادة على مدار شوطيها لحسم النتيجة وسط هجمات متبادلة، كانت كفيلة، لو تم ترجمتها إلى أهداف، لتغيير النتيجة لصالح أي من الطرفين.

افتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 26 بالهدف الأول عن طريق الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام بالخطأ في مرماه، لكن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون أدرك التعادل في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

في الشوط الثاني واصل الفريقين كفاحهما بحثا عن الفوز، واستطاع آرسنال التقدم من جديد عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، لكن رد توتنهام كان سريعا جدا بهدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة عن طريق الكوري هيونغ مين سون، وتمر الدقائق التالية دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب نفس رصيد النقاط.

وتغلب برايتون على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفائز، المجري ميلوس كيركيز لاعب بورنموث بالخطأ في مرماه، والياباني كاورو ميتوما (هدفان) في الدقائق 45، و46، و77، بينما سجل للخاسر، دومينيك سولانكي في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

وواصل فريق تشيلسي سلسلة تعثراته، بعد أن سقط على ملعبه "ستامفورد بريدج" في فخ الخسارة أمام أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكينز في الدقيقة 73.

وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.