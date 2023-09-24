فيرستابين يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

سجل السائق الهولندي، ماكس فيرستابين، عودة إلى مستواه الطبيعي، اليوم الأحد، حين فاز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 وليقترب خطوة أخرى نحو حصد لقبه الثالث على التوالي.

تمكن سائق فريق ريد بول، الذي غاب عن منصة التتويج في سنغافورة الأسبوع الماضي، من الحفاظ على تقدمه في السباق ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم.

وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس في المركز الثاني بفارق 19.4 ثانية عن فيرستابين، بينما احتل زميله الأسترالي الصاعد، أوسكار بياستري، المركز الثالث على أول منصة تتويج له في الفورمولا 1.