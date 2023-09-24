مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بفوز صعب على بيرنلي

أوقف فريق مانشستر يونايتد مسلسل هزائمه وتعثره في الدوري الإنجليزي بفوزه بهدف دون رد على بيرنلي.

استعاد مانشستر يونايتد توازنه مجددا بعد أن حقق فوزا صعبا بهدف على مضيفه بيرنلي، مساء أمس السبت، على ملعب "تورف مور" ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز أوقف مسلسل الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق في الفترة الأخيرة، منها خسارتان في الدوري أمام آرسنال وبرايتون، وثالثة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم يقدم الفريقان الأداء المتوقع خاصة اليونايتد، لكنه استطاع أن يخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز بعد تمريرة من الأيرلندي جوني إيفانز، سددها مباشرة في المرمى.

الشوط الثاني شهد تحسنا في أداء الجانبين واستطاع بيرنلي أن يحرج اليونايتد باستحواذه على الكرة على فترات، وسط هجمات متبادلة على المرميين، لكن دون تهديد حقيقي، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 9 نقاط، ليرتقي في سلم الترتيب إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة، وظل في قاع ترتيب أندية المسابقة.

وفي مباراة أخرى، حقق إيفرتون فوزه الأول هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

سجل أهداف إيفرتون الفرنسي عبد الله دوكوري، وجيمس تاركوفسكي، ودومينيك كالفيرت لوين، بينما سجل هدف برينتفورد الوحيد الدنماركي ماتياس يانسين.