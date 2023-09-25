سان جيرمان يهزم مارسيليا برباعية في "كلاسيكو" فرنسا

هزم فريق باريس سان جيرمان مارسيليا برباعية في "كلاسيكو" فرنسا واضطر كيليان مبابي للخروج بعد إصابته في الشوط الأول.

حسم باريس سان جيرمان "كلاسيكو" الكرة الفرنسية أمام غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف دون رد، الليلة الماضية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "حديقة الأمراء"، في ختام منافسات الجولة السادسة للدوري الفرنسي.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة مبكرة وتحديدا في الدقيقة 32 عندما تعرض الدولي الفرنسي كيليان مبابي، للإصابة في الكاحل بسبب تدخل قوي من ليوناردو باليردي لاعب مارسيليا، ليتم استبداله باللاعب البرتغالي جونسالو راموس.

ومنح المغربي أشرف حكيمي التقدم لباريس سان جيرمان بقذيفة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسدد كرة قوية في الدقيقة 37 ارتدت من القائم الأيمن ليودعها راندال كولو مواني في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني للفريق الباريسي.

في الشوط الثاني، واصل فريق سان جيرمان تفوقه وسط استسلام تام من أولمبيك مارسيليا الذي خاض المباراة، في ظل مشاكل عاصفة بين روابط المشجعين وإدارة النادي أدت لرحيل المدرب الإسباني مارسيلينو قبل عدة أيام.

وزاد اللاعب البديل جونسالو راموس من متاعب فريق الجنوب الفرنسي بعد أن نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 47، و89، زاد بهما غلة أهداف العملاق الباريسي، لينهي المباراة برباعية نظيفة.

ورفع سان جيرمان بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة متقدما للمركز الثالث وبفارق نقطتين عن بريست المتصدر، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى، فاز لو هافر على كليرمون بهدفين لواحد، وبنفس النتيجة فاز لانس بملعبه على ضيفه تولوز، وعاد ستراسبورغ من ملعب ميتز بفوز ثمين بهدف دون رد، بينما تعادل مونبيليه مع ستاد رين بدون أهداف.