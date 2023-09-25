صلاح يكشف.. ماذا دار في كواليس تجديد العقد مع ليفربول؟

قال عباس لصلاح "بدأت أخشى أننا قد لا نتوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد.. عرضهم الأخير يا محمد لا يزال بعيدًا جدًا عما نريده".

تطرق النجم المصري، محمد صلاح، إلى كواليس تجديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقام صلاح بنشر صفحة من دراسة أجرتها جامعة "هارفارد" عن كواليس الحديث مع وكيل رامي عباس بشأن تجديد عقده، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام".

وكان من المقرر أن ينتهي العقد السابق لصلاح في صيف 2023، قبل أن يمدد لمدة 3 سنوات براتب قياسي في تاريخ ليفربول (400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا).

وبحثت الدراسة التي نشرها صلاح، في إشارة إلى اعترافه بصحتها، مراجعة لمفاوضات العقد وكيفية توصل الفرعون المصري لاتفاق كجزء من برنامج دراستهم.

وبحسب الدراسة، كان رامي عباس في دبي، أثناء إجراء اتصال هاتفي مع صلاح، الذي كان في مصر لقضاء عطلة في حزيران/ يونيو 2022.

وقال عباس لصلاح "بدأت أخشى أننا قد لا نتوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد.. عرضهم الأخير يا محمد لا يزال بعيدًا جدًا عما نريده".

ورد محمد صلاح على وكيله، قائلا "أرغب في البقاء مع ليفربول، لكن النادي يحتاج أيضًا إلى أن يظهر أنه يرغب في استمراري".

وحللت الوثيقة إذا كان من الصحيح أم الخطأ أن تضغط للحصول على المزيد من المال، كما ناقشت العلاقة بين صلاح ورامي عباس.

وأبرزت الوثيقة أن صلاح يضع ثقة كبيرة في رامي عباس، حيث قال عنه "نحن شركاء. أعلم أنه سيفعل دائمًا ما هو في مصلحتي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ما شاركه صلاح من الدراسة مجرد مقتطف فقط، والآن سيترقب الجميع إذا كانت هناك المزيد من المعلومات الشيقة من الدراسة ستنشر بشأن هذه القصة.