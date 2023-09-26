أنشيلوتي يدافع عن خططه بعد الخسارة الأولى بمباراة الديربي

من الانتقادات الموجهة لأنشيلوتي، خط وسطه على شكل ماسة، في ظل تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو في المقدمة أمام أتلتيكو، والدفع أساسيا بالكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

نفى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الثلاثاء الشكوك التي تحوم حول فريقه وإعداده التكتيكي، بعد تعرضه لخسارة أولى في الدوري الإسباني أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد.

وبعد فوزه في أول ست مباريات هذا الموسم، خمس في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، تعرّض ريال لخسارة صريحة أمام أتلتيكو الجريح 1-3 الأحد على ملعب الأخير "متروبوليتانو".

وجراء تلك الخسارة، تبوأ الغريم الآخر برشلونة، حامل اللقب، الصدارة وهو قادر على تعزيزها مؤقتا الثلاثاء عندما يحل على ريال مايوركا، فيما يستقبل ريال مدريد لاس بالماس الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "علي تقييم الأمور بتوازن، التوازن مهم ولحسن الحظ امتلك ذلك في جيناتي".

وتابع "يبدو الأمر متسرعا بعض الشيء عندما نشكّك بالأمور بعد الفوز ست مرات في سبع مباريات".

وقال المدرب إن على فريقه الخضوع لنقد ذاتي بعد تعثره أمام أتلتيكو مدريد، لكنه أجرى "تقييما مختلفا" للعديد من الانتقادات التي واجهها "عندما تكون مدربا لريال مدريد، يكون النقد طبيعيا في حال التعثر. لا أتأثر بهذا الشيء".

وأضاف "إذا يجب أن تخضع لنقذ ذاتي حول الأمور الجيدة، وهي كثيرة، والسيئة، وهي ليست بالكثيرة".

ومن الانتقادات الموجهة لأنشيلوتي، خط وسطه على شكل ماسة، في ظل تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو في المقدمة أمام أتلتيكو، والدفع أساسيا بالكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وأقرّ المدرب "الخطة ليست كاملة. كل خطة لها نقاط ضعفها. تسمح لنا بامتلاك الطاقة والضغط العالي، لكن أحيانا نقع فريسة العرضيات لأن لاعبي الوسط لا يصلون بالوقت المناسب للتغطية".

وتابع "نقطة الضعف واضحة ويمكن معالجتها".

وأشارت بعض التقارير الصحافية الإسبانية إلى أن أنشيلوتي قد يُستبدل بتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني والذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مع ريال مدريد سابقا.

وعلّق أنشيلوتي "لدي معرفة كبرى والقدرة للقيام بذلك، آمل أن يكون هو، راوول، و(ألفارو) أربيلوا مدربين في يوم من الأيام، لأنهم يعجبونني كثيرا".

وسيتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل بدءا من حزيران/يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وأكّد الإيطالي أن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات جاهزا بعدما حرمه فيروس معوي من اللعب ضد أتلتيكو، إثر تعافيه من إصابة عضلية بفخذه.

وستكون المواجهة المقبلة فرصة للدفع بالتركي الشاب أردا غولر (18 عاما) الذي خضع لجراحة في غضروف ركبته في آب/أغسطس.