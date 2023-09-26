رئيس "الليغا": مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم القادم

قال رئيس رابطة "الليغا"، إن "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم القادم بنسبة 70 أو80%".

أبدى رئيس رابطة "الليغا"، خافيير تيباس، ثقته في قدوم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى الدوري الإسباني الموسم القادم.

وذكر تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية "لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي".

وأشار إلى أن "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم القادم بنسبة 70 أو 80%".

وكان ريال مدريد قد سعى إلى ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما رفض اللاعب تمديد عقده في "حديقة الأمراء" حتى 2025، وهو ما سيجعله لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون مبابي قادرا على التوقيع لأي ناد في كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن يرحل مجانا في الصيف.

مما يذكر أن مبابي أحرز 8 أهداف خلال 6 مباريات مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات هذا الموسم.