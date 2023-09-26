نيمار يسعى إلى العودة لفريقه السابق

تواصل نيمار مع مسؤولي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.

يخطط النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الرحيل عن الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري والعودة إلى فريقه السابق.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نيمار يخطط للعودة إلى سانتوس في نهاية الموسم القادم من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

وأوضحت أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال السعودي، بسبب نيته العودة إلى سانتوس على غرار ما فعله روبينيو في عام 2010 قبل المونديال.

وأشارت إلى أن نيمار تواصل مع مسؤولي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.

يذكر أن نيمار لديه عقد مع الهلال حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وزعمت تقارير مؤخرا بأن نيمار دخل في أزمة مع مدربه خورخي جيسوس، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي.