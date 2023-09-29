التونسية أُنس جابر تصعد إلى نصف نهائي بطولة نينغبو المفتوحة للتنس

صعدت اللاعبة التونسية، أُنس جابر، إلى نصف نهائي بطولة نينغبو المفتوحة لكرة المضرب (تنس).

فازت اللاعبة التونسية، أُنس جابر، المصنفة الأولى، على الروسية فيرا زفوناريفا بنتيجة 7-5 و4-6 و6-1 لتتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، أمس الخميس.

وتواجه أُنس جابر بعد ذلك التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة الثالثة أو الأرجنتينية نادية بودوروسكا.

وعرفت جابر موسما رائعا في العام 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في إنجاز عربي - إفريقي، قبل تراجعها أخيرا إلى المركز الثالث.

وتحظى جابر بشعبية كبيرة في تونس البلد المتأثر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة حيث لُقبت "بوزيرة السعادة".