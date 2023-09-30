تعادل مخيب لسان جيرمان قبل رحلته إلى إنجلترا

اشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب قائلا "حاولنا خلق الفرص والفوز بالمباراة لكن كان من المستحيل تقريبًا ترجمتها بالطريقة الصحيحة لأن الكرة كانت ترتد دائمًا، خاصة بالنسبة للمهاجمين عندما حاولوا التسجيل".

سقط باريس سان جيرمان حامل اللقب في فخ تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران السبت في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي.

وأهدر باريس سان جيرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان سان جيرمان مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث خصوصا عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مارسيليا برباعية نظيفة في المرحلة الماضية وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة، لكن مهاجميه وخصوصا نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص.

وتألق حارس مرمى كليرمون فيران السنغالي موري دياو في الذود عن مرماه وحرم عثمان ديمبلي من باكورة أهدافه مع النادي الباريسي منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف قادما من برشلونة الإسباني بتصديه لتسديدته القوية بيسراه (19).

كما تصدى دياو لانفراد للبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموس في الدقيقة 82.

واشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب قائلا "حاولنا خلق الفرص والفوز بالمباراة لكن كان من المستحيل تقريبًا ترجمتها بالطريقة الصحيحة لأن الكرة كانت ترتد دائمًا، خاصة بالنسبة للمهاجمين عندما حاولوا التسجيل".

وأضاف "كنت أعلم أن عشب الملعب جديد، لقد قاموا بتغييره قبل ثلاثة أيام، لكننا لم نكن محظوظين باللعب عليه في هذه الظروف".

ودفع إنريكي بمبابي أساسيا بعد تعافيه من إصابة مبكرة تعرض لها في المباراة ضد مارسيليا في المرحلة الماضية. وحرم القائم الأيسر مبابي من هز الشباك في الدقيقة 54 برده تسديدته الزاحفة من مسافة قريبة.

وهو التعادل الثالث للنادي الباريسي هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة فرفع رصيده إلى 12 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام نيس الذي يستضيف بريست المتصدر برصيد 13 نقطة.

في المقابل، كسب كليرمون فيران نقطته الثانية فقط هذا الموسم فتخلص من المركز الأخير مؤقتا بفارق الأهداف أمام ليون الذي يحل ضيفا على رينس الأحد.