ميسي يتصدر قائمة خاصة في الدوري الأميركي

احتل ميسي المركز الأول لأكثر قميص مبيعا، متفوقا على البرازيلي جواو كلاوس (سانت لويس)، الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار (ناشفيل).

تمكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من فرض نفسه في الدوري الأميركي على مستوى القمصان الأكثر مبيعا، وذلك بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى فريق إنتر ميامي.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر مامي في آب/ أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتصدر ميسي قائمة أكثر القمصان المباعة على مدار عام 2023؛ حسبما أعلن الحساب الرسمي للدوري الأميركي (MLS).

واحتل ميسي المركز الأول لأكثر قميص مبيعا، متفوقا على البرازيلي جواو كلاوس (سانت لويس)، الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار (ناشفيل).

ورغم وجود عدد من النجوم البارزين في الدوري الأمريكي، إلا أن قائمة الـ10 الأوائل لم تضم أي منهم.

ويتواجد في إنتر ميامي، الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، فيما يتواجد جورجيو كيليني بنادي لوس أنجلوس إف سي.