البريمييرليغ: إيقاف حكم تقنية الفيديو ومساعده بعد إلغاء هدف لليفربول

قال الاتحاد الإنجليزي في تبريره للقرار إن "إلغاء الهدف كان بسبب خطأ بشري كبير".

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف حكم تقنية الفيديو "VAR"، دارين إنغلاند ومساعده دان كوك، بسبب عدم احتساب هدف ليفربول في مرمى توتنهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر موقع شبكة" BBC" البريطانية الأحد أنه تم استبعاد إنغلاند من لائحة الحكام المساعدين في مباراة نوتينغهام فورست وبرينتفورد الأحد ودان كوك من مباراة تشيلسي وفولهام الإثنين في الجولة السابعة من المسابقة، كما كان مقررا سابقا.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد اعترف بصحة الهدف الذي أحرزه نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز في شباك توتنهام في الدقيقة 33، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت.

وقال الاتحاد الإنجليزي في تبريره للقرار إن "إلغاء الهدف كان بسبب خطأ بشري كبير".

بدورها، اعترفت لجنة الحكام في بيان "بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول، إذ تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة".

وتابع البيان "لقد كان هذا قرارا خاطئا بشكل واضح وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفار، ولكن مع ذلك فشلت التقنية في التدخل".

وأضاف "ستقوم لجنة الحكام بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى هذا الخطأ البشري وستتواصل لجنة الحكام مع ليفربول مباشرة للتوضيح والاعتذار عن الخطأ".