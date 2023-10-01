ميسي يغيب عن مباراة أخرى بسبب "الإصابة الغامضة" وفريقه يتعادل

لم يخجل بعض مشجعي الفريق من الإعلان عن إحباطهم بسبب غياب ميسي، الأمر الذي تسبب بتعادل إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام نيويورك سيتي في الدوري الأميركي.

ميسي (أ ب)

لا يزال لغز إصابة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مستمرا، وذلك بعدما استبعد مدرب إنتر ميامي الأميركي اللاعب من المباراة أمام نيويورك سيتي.

وغاب البرغوث عن 5 مباريات خلال أيلول/ سبتمبر المنقضي، من بينها مباراة لمنتخب الأرجنتين.

ولم يكشف إنتر ميامي عن مدى خطورة إصابة ميسي في ساقه، وشدد النادي على أنه سيكون جاهزا في أي وقت.

لكن عندما يحين موعد المباراة، لا يشارك ميسي.

ولم يخجل بعض مشجعي الفريق من الإعلان عن إحباطهم بسبب غياب ميسي، الأمر الذي تسبب بتعادل إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام نيويورك سيتي في الدوري الأميركي.