نجم ريال مدريد يواجه الإيقاف لمدة تصل إلى 12 مباراة

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقوبة اللعبة العنيفة التي تؤدي إلى إصابة في اللائحة، هي الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.

يواجه أحد نجوم ريال مدريد عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة في الدوري الإسباني، وذلك بعدما شهدته مباراة الفريق أمام جيرونا السبت.

وارتكب مدافع الفريق الملكي، ناتشو فيرنانديز، خطأ عنيفا ضد لاعب جيرونا، بورتو، قبل أن يتم طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة.

واضطر لاعب جيرونا إلى عدم استكمال اللعب وغادر أرضية الملعب، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه إذا جرى تأكيد تعرض بورتو لإصابة خطيرة، فإن عقوبة ناتشو قد تتغير وتصبح أكثر قسوة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقوبة اللعبة العنيفة التي تؤدي إلى إصابة في اللائحة، هي الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.